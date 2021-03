Bolsonaro confirma compra da Pfizer: 'Vão chegar alguns milhões no Brasil'

(foto: Evaristo Sa/AFP - 17/12/20)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (4/3) que o governo federal comprará vacinas da Pfizer e que as primeiras doses chegarão ao país em abril. A declaração foi feita em Uberlândia (MG), horas antes de o mandatário participar da inauguração de trecho da Ferrovia Norte-Sul em São Simão (GO).

“Onde tiver vacina para comprar, nós vamos comprar. Por que o Pazuello [ministro da Saúde] assinou ontem (quarta-feira) contrato com a Pfizer? Porque a Pfizer é clara, está lá no contrato: ‘Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral’. Daí, o pessoal fala que eu falei que vai virar um jacaré. Não tem mais figura de linguagem no Brasil para esses idiotas da imprensa”, disse o chefe do Executivo nacional.





“Então, já que o Congresso falou que pode comprar essa vacina, o Pazuello ontem assinou o contrato. Vamos comprar. No mês que vem, eu não sei a quantidade, mas vão chegar alguns milhões aqui no Brasil”, completou o mandatário.





Bolsonaro também reclamou da pressão pela compra de vacinas contra a covid-19. Ele alegou falta de imunizantes no mercado mundial. “Tem idiota que diz 'vai comprar vacina'. Só se for na casa da tua mãe! Não tem para vender no mundo”, concluiu.