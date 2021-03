Bolsonaro: ''Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando?''

Bolsonaro chamou de 'frescura e mimimi' o agravamento da doença no país. (foto: Agência Brasil) COVID-19 em 24 horas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar as medidas preventivas contra o avanço do novo coronavírus, como o isolamento social. Ele esteve na manhã desta quinta-feira (04/03) em São Simão, no Sudoeste de Goiás, para participar da inauguração de uma ferrovia. Um dia após o Brasil completar o quinto recorde seguido de mortes porem 24 horas, o presidente(sem partido) voltou a atacar as medidas preventivas contra o avanço do novo coronavírus, como osocial. Ele esteve na manhã desta quinta-feira (04/03) em São Simão, no Sudoeste de Goiás, para participar da inauguração de uma ferrovia.









“Nós temos de enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos de enfrentar os problemas”, afirmou o presidente.





Ele também citou um trecho da Bíblia. “Ela diz: ‘Não temas’. Eu sou católico, acredito em Deus. Respeitamos as religiões, mas se ficarmos em casa o tempo todo e dissermos que a economia vamos ver depois… Uma parte já estamos vendo agora, o que foi essa política. Qual o futuro do Brasil?”, completou.





Nessa quarta-feira (03/03), o país completou o quinto recorde seguido de mortes pela COVID-19 em 24 horas. Foram registrados 1.910 óbitos, de acordo com dados do Ministério da Saúde, somando 259.271 mortes no total. Enquanto o número de casos se aproxima dos 11 milhões (10.718.630).