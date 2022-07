É recomendável reforço da vacina em infectados por COVID ou gripe?

Doses de reforço da vacina são fundamentais para ampliar a proteção contra as formas mais graves de covid (foto: Getty Images)

As doses de reforço da vacina continuam indicadas, mesmo para quem teve covid recentemente. Porém, se você está com sintomas como tosse, febre, coriza ou dor e precisa tomar a terceira ou a quarta dose, o ideal é fazer um teste para confirmar ou descartar o diagnóstico da doença. Se o resultado der positivo, a orientação das autoridades é aguardar 30 dias desde o início dos incômodos para receber o reforço do imunizante.





Agora, caso o exame dê negativo, basta esperar que os sinais passem para ir ao posto de saúde e aumentar a proteção contra o coronavírus.

Entenda a seguir o que está por trás dessas recomendações e como garantir a maior proteção possível contra as formas mais graves da covid.

Estou com sintomas. Posso tomar a dose de reforço?

A infectologista Raquel Stucchi, professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), dá mais detalhes sobre o que fazer se, nos dias próximos da vacinação, você estiver com qualquer sintoma sugestivo de gripe, resfriado ou covid.

"O primeiro passo é descartar que a pessoa esteja mesmo com covid. Para isso, ela deve fazer pelo menos dois testes, a partir do terceiro dia após o início dos sintomas."

"Se o primeiro teste der negativo, vale fazer um segundo exame no quinto dia desde o começo dos incômodos", complementa.

Leia também: COVID-19: quanto tempo dura imunidade após infecção?



A especialista, que também integra a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), diz que é possível utilizar os testes rápidos de antígeno, disponíveis nas farmácias e em alguns postos de saúde.



Caso o resultado do primeiro ou do segundo exame seja positivo mesmo, é necessário aguardar 30 dias desde o aparecimento dos sinais de infecção para tomar a dose do imunizante, recomenda ela.

"Agora, se for negativo, basta esperar a melhora dos sintomas para completar o esquema vacinal", orienta a infectologista.

Geralmente, esses incômodos, que podem estar relacionados à gripe ou ao resfriado comum, costumam passar rápido e a pessoa fica 100% recuperada depois de uma ou no máximo duas semanas.

As recomendações de aguardar cerca de quatro semanas pós-covid para vacinar-se são defendidas por uma série de instituições, como a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) e o Serviço de Saúde Pública do Reino Unido.

Já o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos orienta que os americanos considerem aguardar até três meses de intervalo entre a infecção e a aplicação da dose.

De onde vêm esses prazos?

O infectologista Evaldo Stanislau de Araújo, do Hospital das Clínicas de São Paulo, esclarece que esse intervalo de 30 dias é uma recomendação geral para otimizar a proteção das vacinas.

"Quando o indivíduo está com covid, o sistema imune dele fica ativado para neutralizar as partículas virais", explica.

"Com isso, a efetividade da vacina pode ser comprometida", complementa o especialista, que também integra a Sociedade Paulista de Infectologia (SPI).

Em outras palavras, durante a infecção, nossas células de defesa vão estar tão focadas em contra-atacar o coronavírus do qual o imunizante pode "passar batido" e não surtir todo o efeito de proteção desejado.

Fazer o teste no terceiro e no quinto dia após o início de sintomas ajuda a definir o tempo de espera para tomar a dose de reforço (foto: Getty Images)

Depois desses 30 dias, a tendência é que o sistema imune já esteja em equilíbrio de novo para reagir à vacinação da forma mais adequada.

E vale mencionar aqui que alguém que estava com covid e porventura tomou a vacina não corre nenhum risco de eventos adversos.

"Isso não vai fazer mal ou ter efeitos colaterais. O único prejuízo é mesmo na efetividade da dose", reforça Araújo.

"Durante a pandemia, com certeza nós vacinamos muita gente infectada que não tinha apresentado sintomas, ou estava com incômodos muito leves", acrescenta Stucchi.

Por ora, o Ministério recomenda uma segunda dose de reforço (conhecida popularmente como quarta dose) para todas as pessoas com mais de 40 anos e pacientes com o sistema imunológico comprometido.

Dos 13 aos 39 anos, são recomendadas três doses. Já dos 5 aos 12, são suas doses.

De acordo com o portal CoronavirusBra1, apenas 52% da população brasileira já tomou a terceira dose, considerada fundamental para proteger contra as formas mais graves da covid, relacionadas à hospitalização, intubação e morte.

- Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-62134217

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.