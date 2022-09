Números da COVID em BH registram queda após um mês do fim das máscaras

Para epidemiologista vacinação explica queda do número de contaminações (foto: Ramon Lisboa/EM) Depois de quase um mês do fim da obrigação de máscaras em locais fechados, Belo Horizonte registrou mais de seis mil casos de COVID-19. Apesar de alto, o número equivale a uma queda de 51% dos contágios reportados no mês anterior à medida de flexibilização.





Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta sexta-feira (9/9) apontam que desde o dia 12 de agosto, um dia após o executivo municipal determinar a flexibilização, foram registradas 6.591 contaminações pelo vírus. O número é mais baixo do que o apresentado no mês anterior, do dia 12 de julho até o próximo mês.