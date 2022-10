COVID-19: cidades da Grande BH recebem doses para vacinação infantil

Mais de sete mil doses de Coronavac foram distribuídas para serem usadas em primeira e segunda doses (foto: Fábio Marchetto/SES)

Cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, receberam da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) doses da vacina contra COVID-19, Coronavac, destinadas à imunização infantil. Betim, Contagem, Ribeirão das Neves e Nova Lima receberam 7.200 doses para serem usadas como D1 e D2 (primeira dose e segunda dose) em crianças.



11:42 - 03/10/2022 COVID-19: Anvisa autoriza ensaio clínico de vacina desenvolvida pela UFMG Cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, receberam da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) doses da vacina contra COVID-19, Coronavac, destinadas à imunização infantil. Betim, Contagem, Ribeirão das Neves e Nova Lima receberam 7.200 doses para serem usadas como D1 e D2 (primeira dose e segunda dose) em crianças.Em Betim, o novo lote do imunizante foi entregue na última sexta-feira (30/9). Ao todo, 2.500 doses foram enviadas ao município, que para evitar perdas e otimizar o uso, adotou um cronograma de oferta alternada nas 38 Unidades Básicas de Saúde. Confira o cronograma:

Segunda-feira:

UBSs: Alcides Braz, Alterosas, Bandeirinhas, Cachoeira, Campos Elíseos, Citrolândia, Icaivera, Sítio Poções e Vila Bemge

Terça-feira:

UBSs: Angola, Cidade Verde, Cruzeiro do Sul, Guanabara, Marimbá, Trincheira e Vila Cristina

Quarta-feira:

UBSs: Alvorada, Bueno Franco, Celso Pedrosa, Colônia, Dom Bosco, Imbiruçu, Paulo Camilo e Vila Recreio

Quinta-feira:

UBSs: Caic/Capelina, Duque de Caxias, Nova Baden, Parque do Cedro, Petrovale, Teresópolis e Vianópolis

Sexta-feira:

UBSs: Homero Gil, Laranjeiras, Nossa Senhora de Fátima, Novo Amazonas, Petrópolis, PTB e Universal

Contagem

Contagem recebeu 3.200 doses da Coronovac. No entanto, o público alvo estimado para essa etapa da imunização é de 8.555 crianças de 3 anos e 8.896 crianças de 4 anos.



A Secretaria Municipal de Saúde informou que está avaliando a melhor estratégia para dar continuidade à vacinação das crianças. As doses recebidas não contemplam todo o público alvo.

Nova Lima

Na manhã dessa segunda-feira (3/10), a Prefeitura de Nova Lima retirou 300 doses de Coronavac disponibilizadas pela SES-MG. A prefeitura ainda informou que não existe previsão de chegada de novas doses do imunizante.



A vacinação infantil no município segue o cronograma divulgado na última sexta-feira (30/9), e o andamento da imunização depende da procura pelo serviço. A vacinação está atendendo crianças de 3 a 11 anos com e sem comorbidades ou deficiência permanente. Confira os locais de imunização:

UBS Cabeceiras - Quinta-feira (6/10)

UBS Honório Bicalho - Quinta-feira (6/10)

Policlínica - Quinta-feira (6/10)

Jardim Canadá, de 9 às 16h, no Complexo de Saúde - Quinta-feira(6/10)

Ribeirão das Neves

A Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que recebeu 1.200 doses da Coronavac destinadas à vacinação infantil. O imunizante foi enviado pelo Ministério da Saúde e já está disponível nas salas de vacina da cidade.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli