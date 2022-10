COVID-19: 'Carreta Digital' começa nesta segunda (10/10) em BH

Carreta Digital começa na segunda-feira (10/10) vacinação contra gripe e aplicação de 4ª dose de COVID-19 para público convocado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Por Maron Filho*

Na próxima segunda-feira (10/10), a prefeitura de Belo Horizonte inicia a medida “Carreta Digital”, que servirá, das 8h30 às 16h30, como posto de vacinação contra a COVID-19 para crianças e adultos já convocados e contra a gripe para pessoas acima de 6 meses de idade.





A primeira parada da “Carreta Digital” será na Rua José Clemente Pereira, no Bairro Ipiranga, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Nesse local, a vacinação irá ocorrer na segunda (10) e terça-feira (11).





Na semana seguinte, o posto avançado de vacinação vai para o Bairro São Geraldo, na Região Leste.

Baixa cobertura vacinal

A Carreta Digital ainda não contempla todos os belo-horizontinos com menos de 40 anos, público que está com atraso na aplicação do imunizante contra covid-19.

A PBH afirma que o atraso se deve à demora no repasse de doses pelo Ministério da Saúde. Apesar disso, cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre e a vizinha de BH, Nova Lima , estão à frente na cobertura vacinal da faixa etária.





O último Boletim Epidemiológico aponta que 18,6% de toda população de BH recebeu a 4ª dose.

Pontos de vacinação

Além da Carreta Digital, a aplicação das vacinas segue sendo disponibilizada em outros lugares. Ao longo da semana centros de saúde da capital e também em pontos extras estarão aplicando os imunizantes.





