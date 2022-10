Massa de ar quente traz tempo seco e altas temperaturas para Minas

O céu amanheceu claro e sem nuvens, e deve permanecer assim durante todo o dia em BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Cler Santos

A massa de ar quente que passa pela Região Sudeste nesta semana está causando uma alta de temperatura e deixando o tempo seco em todas as regiões mineiras.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até domingo (16/10), todo o estado está sob alerta de baixa umidade e tempo seco.

A umidade do ar não deve passar de 25% na maioria das regiões de BH.

Belo Horizonte amanheceu nesta quinta-feira (13/10) com céu claro e sem nuvens, e deve permanecer assim ao longo do dia. A temperatura mínima registrada em Cercadinho (próximo ao Buritis, Belvedere e Mangabeiras) foi de 17,7°C e a máxima prevista é de 32°C. Não há previsão de chuva.

Para o restante dos municípios de Minas Gerais, todas as regiões terão calor devido à massa de ar quente, que impede a formação de nuvens de chuva e a chegada de umidade.



Monte Verde, no Sul de Minas, teve a menor temperatura nesta quinta, chegando a 12°C. Mas, no Norte de Minas, em São Romão, a máxima pode chegar a 38°C.

Ainda de acordo com o Inmet, a previsão é que a massa de ar quente se dissipe na próxima semana. Por enquanto, é recomendado que, entre 12h e 18h, os cidadãos reforcem a hidratação.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen