Tempo quente e seco deve continuar na Grande BH até quarta-feira (19/10)

Com a chegada da frente fria, a tendência é que as temperaturas fiquem mais amenas e a umidade relativa do ar aumente (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Por Mariana Costa

O forte calor e a baixa umidade relativa do ar que têm predominado na Grande BH devem continuar até quarta-feira (19/10), quando chega à Minas uma massa de ar frio. O fenômeno pode provocar pancadas de chuva e uma ligeira queda nos termômetros, pelo menos até o fim de semana.

Segundo o meteorologista da Climatempo, Ruibran dos Reis, até quarta, a previsão é de muito sol e calor em praticamente todo o estado. "A partir da tarde, há previsão da chegada de uma nova frente fria vinda do Sul do Brasil", explica.

O fenômeno deve provocar pancadas de chuva, principalmente nas regiões Oeste, Sul, Central e na Zona da Mata. Com a chegada da frente fria, a tendência é de que os índices de umidade aumentem, além de provocar queda nas temperaturas. "No fim de semana, as temperaturas devem ficar amenas na Região Metropolitana. Até lá, elas devem variar entre 18°C e 31°C. Já a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 30%, na maioria dos dias."

A partir de quinta-feira (20/10), as temperaturas máximas devem ficar entre 24°C e 27°C, na Grande BH.

As altas temperaturas e baixa umidade do ar são provocadas por uma massa de ar quente e seco que atua no estado. O meteorologista explica que o fenômeno é considerado normal para esta época do ano.

"O mês de outubro, historicamente, é o mais quente aqui em Minas. É quando observamos as temperaturas mais elevadas." O recorde foi em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em 2020, quando os termômetros registraram 44,2ºC.

Ele ressalta, porém, que as chuvas devem se intensificar a partir dessa semana.

Outras regiões de Minas

Nas Regiões Leste, Nordeste e Zona da Mata, o céu está parcialmente nublado, mas os termômetros têm registrado altas temperaturas. Já no Triângulo, o tempo também está quente, porém, seco. A temperatura máxima na região varia entre 34°C e 35°C. "Lá, a umidade relativa do ar costuma ficar abaixo dos 20%, o que é considerado estado de alerta", lembra Ruibran.

O meteorologista aponta que a frente fria que chega ao estado na quarta-feira deve afetar pouco o clima nesta região. "A influência dela será mesmo nas Regiões Sul, Oeste, Central, Zona da Mata e Leste."

Segundo Ruibran, o fenômeno deve ficar pouco tempo em Minas e já na próxima semana, a previsão é de tempo quente novamente. "As temperaturas começam a cair a partir de quinta-feira e ficam amenas até o fim de semana. Já na segunda-feira volta a esquentar."

Ele explica que essas ondas de calor são comuns durante a primavera. "As temperaturas devem ficar bem mais amenas e as chuvas aumentam mesmo, em novembro." De acordo com o meteorologista, a tendência é de que o próximo mês seja bastante chuvoso.