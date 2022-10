Umidade do ar pode atingir níveis críticos em 97 cidades de Minas

O ideal é que a umidade relativa do ar fique acima de 60%, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press / Arquivo)





Por Renata Galdino





Alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que 97 cidades de Minas Gerais podem registrar níveis críticos de umidade relativa do ar até as 18h desta quarta-feira (12/10). De acordo com o órgão, nesses locais os índices podem variar de 12% a 20%.









Há também ameaça para o meio ambiente, já que o clima seco pode causar incêndios florestais.





Confira as cidades que estão em alerta:





Arinos

Augusto de Lima

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Campo Azul

Capitão Enéas

Catuti

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Cônego Marinho

Coração de Jesus

Corinto

Coromandel

Dom Bosco

Engenheiro Navarro

Espinosa

Formoso

Francisco Dumont

Francisco Sá

Gameleiras

Glaucilândia

Grão Mogol

Guaraciama

Guarda-Mor

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Itacambira

Itacarambi

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitaí

João Pinheiro

Joaquim Felício

Juramento

Juvenília

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Grande

Lassance

Lontra

Luislândia

Mamonas

Manga

Matias Cardoso

Mato Verde

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Natalândia

Nova Porteirinha

Olhos-d'Água

Pai Pedro

Paracatu

Patis

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Porteirinha

Presidente Olegário

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio Pardo de Minas

Santa Fé de Minas

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São Gonçalo do Abaeté

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São Romão

Serranópolis de Minas

Três Marias

Ubaí

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia