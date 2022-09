Incêndio de grandes proporções atinge área da Tamisa na Serra do Curral

Incêndio na Serra do Curral visto a partir do bairro Santa Efigênia, na Região Leste de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM D.A Press)

Um incêndio de grandes proporções atinge a Serra do Curral, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde a tarde desta sexta-feira (9/9). As chamas acometeram a fazenda Ana da Cruz, conhecida como Cubango, área de posse da Taquaril Mineração S/A, que tem projeto de exploração no local.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a primeira chamada para combater o fogo foi recebida às 18h10. Pelo menos quatro viaturas da corporação, além da Brigada do Parque das Mangabeiras, atuam na área. Um incêndio de grandes proporções atinge a Serra do Curral, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde a tarde desta sexta-feira (9/9). As chamas acometeram a fazenda Ana da Cruz, conhecida como Cubango, área de posse da Taquaril Mineração S/A, que tem projeto de exploração no local.Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a primeira chamada para combater o fogo foi recebida às 18h10. Pelo menos quatro viaturas da corporação, além da Brigada do Parque das Mangabeiras, atuam na área.



Enquanto isso, moradores de diversas regiões de Belo Horizonte utilizaram as redes sociais para compartilhar fotos e reclamar da fumaça e das cinzas entrando pelas janelas das residências.



Cobranças à Tamisa









Incêndio na Serra do Curral, na Grande BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM D.A Press)



Segundo ela, ainda não é possível estimar o nível de dano à vegetação local, pois algumas espécies são mais resilientes que outras. A ambientalista ainda cobrou responsabilidade da Tamisa, dona da área e postulante à exploração minerária, em proteger a região nessas circunstâncias. Jeanine Oliveira, ambientalista do Projeto Manuelzão e brigadista voluntária, diz que os incêndios nesta época do ano são causados pela ação humana - seja criminoso ou não. “Tem condições suspeitas. Um fogo desse tamanho, que cresceu muito rápido, requer técnica para acontecer".Segundo ela, ainda não é possível estimar o nível de dano à vegetação local, pois algumas espécies são mais resilientes que outras. A ambientalista ainda cobrou responsabilidade da Tamisa, dona da área e postulante à exploração minerária, em proteger a região nessas circunstâncias.



“Em um momento em que a empresa está precisando se provar, essa área queima quase por completo. A Tamisa vai fazer um megacomplexo e fala que não vai deixar nenhum impacto em Belo Horizonte, mas não consegue implementar medidas de prevenção ou conter o fogo?”, questionou Jeanine.



Por causa do incêndio, o posto da Polícia Militar Florestal precisou ser desativado, assim como as antenas de rádio e televisão que ficam na Serra do Curral.



Resposta da mineradora



Em posicionamento enviado ao Estado de Minas, a Tamisa confirmou que o incêndio que acontece na Serra do Curral atingiu também parte da Fazenda Ana da Cruz, onde se insere o seu projeto de mineração. Segundo a companhia, trata-se de "incêndio criminoso causado por pessoas que acessam a área sem autorização".



A empresa informou que tão logo tomou conhecimento do fato acionou o Corpo de Bombeiros. O local agora em chamas é denominado “Vale do Córrego da Fazenda” e será uma área de preservação ambiental mantida pela Tamisa como previsto no seu projeto.



*Mariana Lage - estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Arruda