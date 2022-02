Copasa leiloa 80 veículos e 300 equipamentos de informática

O pagamento do bem arrematado deve ser feito no valor integral, em até 48 horas após o leilão, por boleto bancário que será entregue ao arrematante no evento (foto: Pixabay) A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) vai leiloar 80 veículos e 300 computadores. O leilão acontecerá em 10 de março, a partir das 10h, no pátio da Copasa – Mutuca, localizada na BR-040, Km 550, Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima – saída para o Rio de Janeiro, entre o trevo dos Macacos e o Posto Chefão.





Serão vendidos automóveis dos seguintes modelos:





Caminhão Mercedes Benz (12),

Caminhão Iveco (4),

Kombi/VW (6);

motocicletas Honda CG 125 (9),

motocicletas Honda NXR 150 (4),

Yamaha XTZ 125 (22),

Yamaha YBR 125 (23);





Além disso, serão leiloados também 300 conjuntos de equipamentos de informática (microcomputadores CORE 2DUO, 4GB DDR2, HD SATA 320 GB, DVD RW, Gabinete Small, monitor LCD LG 17" e teclado).





Os interessados poderão vistoriar os itens que estarão no leilão nos dias 7, 8 e 9 de março, sendo:

Veículos – de 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h, no Pátio Copasa, em Nova Lima.

Conjunto de equipamentos de informática – de 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30, na sede da Copasa, em Belo Horizonte, localizada na rua Mar de Espanha, 453, Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul.

De acordo com a empresa, os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo qualquer reclamação posterior. É proibido levar mochilas, capacetes, bolsas e equivalentes, bem como fotografar outros lotes que não fazem parte do leilão.





O pagamento do bem arrematado deverá ser feito no valor integral, em até 48 horas após o leilão, exclusivamente por boleto bancário que será entregue ao arrematante no evento. A companhia tem o direito de incluir ou excluir qualquer item dessa venda.





Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, qualquer instituição ou associação, com exceção dos empregados da Copasa e da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copanor).





O prazo máximo para a retirada do automóvel será de até 15 dias corridos, a contar da data do leilão. O edital de Alienação Administrativa de Bens nº 01/2022 está no site da Copasa

*Estagiária sob supervisão