Prefeitura lança nova edição do Curso de Gastronomia (foto: Divulgação/PBH)

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, oferece gratuitamente 200 vagas para a terceira edição do curso de gastronomia.

O objetivo principal do curso é oferecer desenvolvimento e capacitação de acordo com as técnicas gastronômicas, para quem tem desejo de abrir um novo negócio no ramo alimentício, ou pretende melhorar o que já tem.



Os conteúdos serão os mesmos oferecidos nas edições anteriores: manipulação de alimentos, formação de preços, bases e aprendizado de técnicas de culinária, empreendedorismo, entre outros.

O setor gastronômico é um dos ramos mais promissores em oportunidades de trabalho, visto que, em Belo Horizonte se configura como a principal fonte de renda e emprego para a população.

O curso pretende unir teoria e prática. Nas edições anteriores, os alunos tiveram a oportunidade de conviver com colegas que já estão com negócios no setor gastronômico, potencializando o debate sobre técnicas de produção, armazenamento, processamento e distribuição de alimentos prontos para o consumo.

Pratos que unem técnica ao conceito. (foto: Fabricio Guedes/Divulgacao)

Saiba como se inscrever

Para se inscrever, é necessário ir ao Portal da PBH. As aulas começam em 9 de março, com previsão de término em abril. Os únicos pré requisitos são:

Ser morador de Belo Horizonte ou ter empresa sediada em BH;

Ter mais de 18 anos

O professor e chef Edson Puiati, um dos maiores especialistas em gastronomia do Brasil, é o coordenador do curso. Quem se inscrever terá a oportunidade de aprender com quem tem muita experiência prática nas cozinhas nacionais e internacionais.

As aulas serão às segundas e quartas-feiras, com turmas pela manhã e noite, na modalidade on-line com participação e interação ao vivo entre professores e alunos. As aulas também ficarão gravadas e o aluno terá a oportunidade de assisti-las no horário que for mais confortável.

O curso tem apoio do Sebrae e da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel).

Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria