Contas de água da Copasa podem ser pagas com Pix e PicPay

As contas de água, físicas ou digitais, já vêm com um QR Code aplicado para leitura e pagamento pelo Pix (foto: Divulgação/Banco Central)

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) disponibilizou novas formas de pagamento das contas de água para facilitar a quitação das faturas. Os clientes da companhia vão poder pagar as contas usando o Pix e o aplicativo PicPay.





As contas da empresa, físicas ou digitais, já vêm com um QR Code aplicado para leitura e pagamento pelo Pix. Além disso, a partir de um convênio firmado com a PicPay, os consumidores poderão receber cashback (dinheiro de volta).





Ao fazer o primeiro pagamento da conta de água pelo aplicativo, o cliente recebe 40% de cashback, limitado a R$ 15. As contas parceladas também podem receber esse benefício.





Para pagamentos parcelados de 2 a 5 vezes, 5% de cashback;

6 a 11 vezes, 10% de cashback;

em 12 vezes, 20% de cashback.

Todos os percentuais são calculados sobre o valor da fatura, limitados a R$ 700. A promoção, que vai até 30 de março, é válida exclusivamente para pagamento com cartão de crédito cadastrado no App PicPay.





Em caso de dúvidas, os consumidores podem falar diretamente com a Copasa, de forma gratuita, pelos canais:

Telefones 115 ou 0800 0300 115; Aplicativo Copasa Digital e s ite , todos com atendimento 24 horas por dia.





É possível optar também pelo atendimento via WhatsApp, pelo número (31) 9 9770-7000, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

*Estagiária sob supervisão