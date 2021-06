Copasa é autorizada a reduzir valor nas contas de água em Minas Gerais

Redução na conta de água é inédita (foto: Pixabay/reprodução) contas de água ficarão mais baratas em Minas Gerais a partir de agosto. A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) divulgou nesta terça-feira (29/6), no Diário Oficial do Estado, a resolução que autoriza a redução de, em média, 1,52% na conta. Além de unificação geral da tarifa de esgoto. Asficarão maisema partir de agosto. A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) divulgou nesta terça-feira (29/6), no Diário Oficial do Estado, a resolução que autoriza a redução de, em média, 1,52% na conta. Além de unificação geral da tarifa de

Na publicação, a agência reguladora autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) a aplicar as novas regras para o próximo ciclo tarifário, que começa neste ano e vai até 2025.

Após reuniões e processos de estudos com participação da sociedade, a resolução nº154/2021 conclui a 2ª Revisão Tarifária da Copasa. Apesar da boa notícia, ainda é preciso analisar a aplicação dessa mudança para cada região atendida pela companhia no estado.

Segundo a Copasa, é necessário analisar todos os documentos relacionados à publicação, para concluir como as mudanças chegarão para os consumidores.



A redução no valor final da conta vai depender do volume consumido e da categoria em que o usuário está inserido.

A Arsae-MG garante que a “grande maioria vai perceber uma redução das suas faturas”. Sendo que mais de 80% da população que possui algum serviço de tratamento de esgoto perceberá uma redução de até 15%.



Um usuário residencial com água, coleta e tratamento de esgoto que consome até 5m³, por exemplo, deixa de pagar uma conta de R$ 36,04 e passa a pagar R$ 30,64, uma redução de 14,98%.

"Hoje temos um índice inflacionário no Brasil chegando a 32% e a nossa tarifa média está com redução de 1,52%. Ou seja, além de não ter o reajuste pela inflação, está havendo uma redução histórica nas contas. Outro ponto importante é a unificação da taxa de esgoto, com a redução do subsídio", explica o diretor-geral da Arsae-MG, Antônio Claret.

"Assim, faz-se a justiça tarifária. Esta revisão busca a menor tarifa possível desde que disponíveis recursos para que a Copasa possa operar e investir dentro do nível necessário para o Novo marco do Saneamento", finalizou Claret.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina