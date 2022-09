Minas Gerais arde com grande quantidade de incêndios em matas

Incêndio em reserva florestal de Boa Esperança queimou cerca de 12 hectares de mata (foto: Redes sociais)

As altas temperaturas foram responsáveis por incêndios em matas por todo o estado de Minas Gerais. No entanto, existem fortes indícios de que muitos foram criminosos, ou seja, provocados pelo homem. Nas últimas 48 horas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender 151 incêndios só na Região Metropolitana de Belo Horizonte e pelo interior, cerca de 20 incêndios em matas.

No interior, o maior deles acontece nas proximidades de Barbacena, no Campo das Vertentes, onde o fogo destruiu cerca de 16 hectares de vegetação nas margens da BR-265. O incêndio começou ainda na tarde de sexta-feira (9/9), na Comunidade de Serrão.

No local, os bombeiros depararam com duas linhas de fogo em mato seco e alto, pequenos arbustos, ameaçando uma residência e uma granja. Foram necessárias a montagem de duas linhas de combate, utilizando as técnicas de esguicho e mangueiras.

Além das linhas de ataque, foi necessário o combate com abafadores e mochilas costais. A fumaça do fogo atingiu a rodovia, sendo necessária a sinalização para os veículos que trafegavam no momento da ocorrência. No total, foram gastos 10 mil litros de água, para debelar as chamas.

Dois dias ardendo

Numa propriedade rural, às margens da rodovia MG-226, entre Capinópolis e Ipiaçu, no Triângulo Mineiro, o fogo destruiu cerca de 12 hectares de mata nativa. O fogaréu teve início por volta das 7h50 de sexta-feira.

Não só os bombeiros participaram do combate ao fogo, mas também donos de propriedades rurais, trabalhadores rurais e voluntários. Para o combate foram utilizados dois caminhões-pipa e um trator de empresa que atua próxima ao local da ocorrência.

Segundo testemunhas que se encontravam no local, a queima descontrolada teve início na fiação da rede elétrica, que veio a se romper durante a madrugada. O incêndio na zona rural atingiu uma área de pastagem, danificou cercas e um pouco da reserva florestal.

Propriedade particular

No quilômetro 100, da rodovia MGC- 369, na zona rural de Boa Esperança, o fogo destruiu cerca de cinco hectares de uma propriedade particular, no Condomínio Lajes de Pedra, próximo a ponte entre Boa Esperança e Campo Belo, às margens da represa de Furnas.

O incêndio ocorreu numa área de vegetação rasteira e copa e espalhou-se rapidamente devido às as condições climáticas adversas, com muito vento. No combate foram utilizadas mochilas costais e abafadores.

Área não protegida

Na zona rural de Salinas, no final da tarde de sexta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para outro incêndio florestal, em área não protegida. Eram, segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, vários pequenos focos, que se espalharam pela vegetação rasteira e num pasto. No total, cinco hectares foram queimados.

Tiradentes

Na área rural de Tiradentes, soldados do 2° Pelotão de Bombeiros Militar de São João del-Rei realizou o combate a incêndio em pasto na área rural, na localidade de Caixa D'água da Esperança, usando abafadores e bombas costais. O fogo ameaçava o curral e a casa do Sítio Barreto.

Ouro Preto

Motociclistas utilizando motos de trail são suspeitos de atearem fogo em vários matagais na região de Ouro Preto e São Bartolomeu. As suspeitas são fundamentadas por terem sido registrados, no passado, diversos incêndios criminosos com esse modus operandi.

Bombeiros e brigadistas atuaram no combate a focos de incêndio em matas em Chapada, Braz Gomes, Palmital, Capanema, Glaura, Dr. Arthur, Flechas e Mamão, todas comunidades rurais nas proximidades de Ouro Preto e São Bartolomeu. Além de Cristal, distrito de Mariana.