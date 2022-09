Em pleno inverno, BH pode registrar máxima de 31°C nesta segunda (12/9)

Em pleno inverno, BH bate recordes de temperatura máxima desde o último fim de semana (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Belo Horizonte está com um "calorão" no meio do inverno. A temperatura mínima chegou a 15°C, na estação Cercadinho (próxima aos bairros Belvedere, Buritis e Mangabeiras), e pode alcançar os 31°C ao longo desta segunda-feira (12/9).





O céu deve permanecer claro e sem nuvens durante todo o dia. O tempo permanece seco, com umidade do ar abaixo dos 30%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o Inmet, a temperatura vai aumentar ainda mais nos próximos dias, com possibilidade de chuva.



Nesta terça (13/9), a máxima prevista é de 33°C; na quarta-feira (14/9), de 34°C; e na quinta (15/9), 36°C, o que significaria a maior do ano na capital mineira.



Na sexta (16/9), a máxima pode ser de 31°C, com 90% de chance de chuva de 8mm.

Outras regiões do estado também registram alta de temperaturas. A temperatura mínima foi em Águas Vermelhas, no Norte de Minas, com 9,8°C. A máxima prevista é de 40°C, no Triângulo Mineiro.



No Sul e Zona da Mata pode haver chuva isolada. A umidade do ar também ficará baixa, com menos de 20% em algumas regiões.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata