Perseguição policial com tiros amedronta inocentes em cidade mineira

Veículo seguiu pela contramão nas ruas centrais de Itaúna perseguido por várias viaturas policiais (foto: Reprodução/Redes sociais) Uma perseguição policial com tiros nas ruas centrais de Itaúna, cidade do Centro-Oeste de Minas, deixou os moradores assustados na noite desta quinta-feira (9/12) - inclusive quem acompanhava a iluminação natalina. Na fuga, o carro passou pela contramão em várias ruas e chegou a bater em um ônibus. O fugitivo tem 22 anos, saiu da prisão em setembro e foi detido após bater em um muro.

O jovem de 22 anos chegou a bater em um ônibus parado e levou pânico quando passou, pela contramão, perto da Praça Dr. Augusto Gonçalves, onde havia uma concentração de pessoas que acompanhavam a iluminação de Natal recentemente inaugurada. Os policiais chegaram a atirar, o que levou muitos inocentes a se jogar no chão, enquanto outros se esconderam atrás de bancos.

Veja vídeo com trecho da perseguição:

A perseguição continuou até que o fugitivo colidiu o veículo contra um muro na esquina das ruas Zezé Lima e João de Cerqueira Lima, onde foi cercado pelos policiais que chegaram em várias viaturas.

De acordo com a 51ª Cia de PM, o indivíduo havia deixado, no dia 29 de setembro, a Penitenciária de São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde cumpria pena. O fugitivo, que é inabilitado, não apresentava ferimentos aparentes, foi preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil, juntamente com um aparelho celular e R$ 1.110 em dinheiro.

A PM não encontrou material ilícito no Logan, apreendido e levado para um pátio credenciado do Detran-MG.