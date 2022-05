Minas tem mais 7.460 novos casos de COVID-19 no fim de semana

Número de casos de COVID aumentam em 72% no mês de maio (foto: Pixabay) Mais 7.460 casos de COVID-19 foram confirmados entre a última sexta-feira (27/5) e hoje em Minas Gerais. Além disso, outras 5 pessoas morreram por complicações da doença, e o total de mortos chega a 61.549, desde o início da pandemia. As informações estão no novo boletim epidemiológico, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde.





O número de casos registrados nesta segunda-feira é o maior desde 18 de março, quando foram notificados 8.886 infectados pela SES-MG. O mês de maio já tem 72% mais casos confirmados que o total em abril de 2022, mas o número de mortos não aumentou.









A vacinação em Minas está com a proporção de 82,9% de vacinados com as duas doses contra a COVID e 58,1% com a terceira dose de vacina. Entre os convocados para a quarta aplicação, 26,1% já foram vacinados.





Entre as crianças de 5 a 11 anos, 69,4% tomaram a primeira dose de vacina e somente 35% completaram o esquema vacinal no estado.





A campanha de repescagem da vacinação acontece em Belo Horizonte de segunda a sexta-feira, nos centros de saúde e postos extras da capital. Todos os grupos já convocados podem se vacinar, para qualquer dose, e os locais estão disponíveis no site da Prefeitura

Agendamentos para teste de COVID podem ser feitos também no portal da PBH e no aplicativo PBH APP. Mais um local de testagem está em funcionamento a partir desta segunda-feira (30/5): a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais também passa a oferecer o serviço.





Locais disponíveis para testes





- FAMINAS-BH: Avenida Cristiano Machado, 12.001, Vila Clóris (8h às 17h)

- Faculdade Pitágoras: Rua dos Aimorés, 1.300, Funcionários (8h às 17h)

- UniBH Buritis: Rua Líbero Leoni, 259, Portaria 2, Buritis (8h às 16h30)

- Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais: Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro (8h às 16h30)