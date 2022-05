Festa junina mais cara em BH: preços de comidas tiveram alta de até 150%

Pesquisa comparou os preços deste mês e dos valores encontrados antes da pandemia, em maio de 2019 (foto: Reprodução/iStock)

Com a aproximação do mês de junho e a melhora no quadro da pandemia, muitos brasileiros estão ansiosos para o evento da época: as festas juninas. A tradição brasileira, com diversas comidas saborosas, pode acabar saindo um pouquinho mais cara para o bolso do belo-horizontino este ano.