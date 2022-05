Inflação aperta margem de lucro dos bares e restaurantes em Minas

A opção por manter os preços competitivos tem feito os empresários assumirem os prejuízos da inflação, que chegou a 1,06% em abril de 2022, o mais alto para o mês desde 1996 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A inflação no Brasil impactou na redução da margem de lucro de bares e restaurantes em Minas Gerais. De acordo com a Abrasel-MG, associação que representa o setor, 77% dos empresários não conseguiram elevar seus preços acima da variação positiva no país, ao passo que apenas 6% obtiveram sucesso nos reajustes.





Ao mesmo tempo em que mantêm preços competitivos, donos de bares e restaurantes acabam “assumindo os prejuízos” da inflação em razão do aumento do custo operacional. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) chegou a 1,06% em abril de 2022, o mais alto para o mês desde 1996. Já o acumulado nos últimos 12 meses é de 12,13%.





“Esses números evidenciam o quão desafiador tem sido para o setor lidar com o rápido e intenso aumento da inflação. Por isso, para incentivar o consumo, os restaurantes estão segurando os preços, o que contribui para a inflação da alimentação fora do lar (0,62% em abril) ficar abaixo da de alimentos e bebidas (2,06%)”, afirma Matheus Daniel, presidente da Abrasel-MG.



O levantamento da Associação mostrou ainda que 37% dos entrevistados têm parcelas de crédito atrasadas. O número é menor entre os contemplados pelo Pronampe (17%), linha de crédito do governo federal voltada para microempresas e empresas de pequeno porte.





A Abrasel realizou a pesquisa entre 4 e 16 de maio e contou com a participação de 235 empresários do setor.