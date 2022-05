Em Davos, Guedes diz que inflação no Brasil já chegou ao pico

Apesar do cenário externo desfavorável, Guedes diz apostar na dinâmica interna de crescimento do país (foto: EVARISTO SA / AFP)





"A inflação já chegou no pico. E vai voltar antes do que a deles. Vai subir no mundo inteiro por muito tempo, dez, 15 anos. Mas não no Brasil. Lá fora”, disse sobre os Estados Unidos e países europeus.









Apesar do cenário externo desfavorável, Guedes diz apostar na dinâmica interna de crescimento do país para puxar a recuperação.





Questionado sobre o fato de a inflação frear o consumo, o ministro respondeu que "tem sempre gente" que está ganhando e "inflação não impede o crescimento".





"É claro que ela é ruim para o crescimento. Ela tem efeitos redistributivos perversos. Mas já estamos combatendo. Tiramos os estímulos fiscais. O crescimento podia ter sido maior no ano passado, mas nós contivemos", declarou.





De acordo com o ministro, o investimento privado acertado para os próximos anos será suficiente como motor. Ele estima uma injeção de cerca de R$ 80 bilhões ao ano pelos próximos dez anos, sem incluir privatizações em curso ou futuras.





"De um lado, temos a retomada dos investimentos, que é o pé no acelerador da economia. Ajustou a parte fiscal monetária, a inflação vai descer, e o investimento está subindo. Só que o Banco Central ainda puxando o freio. Era para estarmos crescendo mais, como estamos combatendo a inflação estando crescendo menos”, disse.





O ministro da Economia Paulo Guedes declarou nesta quinta-feira (26/5), durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, que a inflação no Brasil já está no pico, conforme publicado pela Folha de S.Paulo. Segundo o IPCA-15, há um acúmulo de 12,30% na inflação nos últimos 12 meses.