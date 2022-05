Caminhão fica pendurado em ponte depois de acidente entre três veículos

Até a tarde de segunda, caminhão ainda estava pendurado (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um caminhão ficou pendurado na ponte do rio Araguari depois de se envolver em acidente com outros dois veículos de carga na rodovia BR-365, no Triângulo Mineiro, nesta segunda-feira (30/5). Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. A rodovia segue com tráfego lento no trecho por conta do caminhão na ponte.



Segundo o que foi informado à Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos tentou uma ultrapassagem sobre a ponte, que fica na divisa dos Municípios de Uberlândia e Araguari, e bateu na lateral de um terceiro caminhão que viajava em sentido contrário.





Um desses veículos perdeu o controle, tombou e destruiu a proteção lateral da ponte, parando com parte da carroceria pendurada acima do Rio Araguari.





Os três motoristas envolvidos saíram dos caminhões sem qualquer ferimentos e não precisaram de atendimento do Corpo de Bombeiros. O condutor que tentava a ultrapassagem afirmou que teve problemas nos freios do caminhão e, por isso, teria tentado evitar uma batida ultrapassando o automóvel em local proibido.



O tráfego ficou suspenso no trecho por alguns minutos e gerou cinco quilômetros de congestionamento nos dois sentidos da via. Depois, o trânsito foi retomado parcialmente, mas ainda segue com lentidão até que o veículo seja retirado do local. Não existe uma previsão para que esse trabalho aconteça.