Chuva causa estragos na Zona da Mata e Sul de Minas

Em Machado, no Sul de Minas, foto de homem salvando dois cães na enchente viralizou (foto: Reprodução da internet/Facebook)







Chove em quase todas as regiões de Minas Gerais nesta quinta-feira e alguns municípios já registram diversos problemas. São alagamentos, interdições e quedas de pontes. Em alguns locais, as ocorrências começaram ainda ontem.





O município de Ponte Nova, na Zona da Mata, parou nesta quinta-feira. A chuva forte durante a madrugada alagou diferentes pontos da cidade. Vídeos de moradores mostram a força da correnteza em algumas ruas. A prefeitura optou por suspender as aulas das escolas municipais no turno da tarde, mas os estudantes que compareceram às instituições pela manhã foram atendidos.



Vídeo de morador mostra situação nesta quinta-feira em Ponte Nova, na Zona da Mata. Cidade registra vários pontos de alagamento. As aulas nas escolas municipais foram suspensas

Mais informações em breve. pic.twitter.com/hTPS2DXKbU %u2014 Estado de Minas (@em_com) February 13, 2020





Defesa Civil do município: (31) 3819-5454”, publicou a prefeitura no Facebook.





Segundo a prefeitura, oito equipes estão nas ruas atendendo os moradores, além do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. “Caso necessitem de ajuda em sua região ou queiram nos informar de algo, entre em contato através de nossos canais oficiais (Facebook, Site e Instragam) ou com ado município: (31) 3819-5454”, publicou a prefeitura no Facebook.





A saída para Belo Horizonte pela MG-262 está interditada, assim como a BR-120, saída para Viçosa, e as ruas Felisberto Leopoldo, Abdalla Felício e Carangola.









Sul de Minas





Há o relato de que uma barragem se rompeu em Campos Gerais. Segundo o secretário de obras da cidade, a barragem não comportou o volume de águas. A população próxima foi alertada. A equipe da prefeitura já foi enviada ao local. A Polícia Militar no município não foi acionada para ocorrência do tipo. Os bombeiros que atendem o município são de Alfenas. Segundo os militares, eles também não foram acionados. A TV Alterosa Sul de Minas apurou que o local é conhecido por Imbiruçu, divisa de Campos Gerais com o distrito de Córrego do Ouro.





Machado, as aulas também foram suspensas nesta quinta. O comunicado veio ainda ontem. A cidade também tem alagamentos. Um flagrante de solidariedade chamou atenção nas redes sociais: dois cães foram resgatados por um mecânico durante a enchente. Os animais foral salvos.





Em, as aulas também foram suspensas nesta quinta. O comunicado veio ainda ontem. A cidade também tem alagamentos. Um flagrante de solidariedade chamou atenção nas redes sociais: dois cães foram resgatados por um mecânico durante a enchente. Os animais foral salvos.











Os problemas na região começaram ainda nessa quarta-feira. O município de Bandeira do Sul tem 400 pessoas desalojadas ou desabrigadas, segundo o Corpo de Bombeiros. Eles tiveram que sair de casa por causa de alagamentos.





Varginha, um dos maiores municípios do Sul do estado, os bombeiros registraram 24 ocorrências relacionadas às chuvas ontem. No Bairro Santa Maria, moradores relatam que o ribeirão que passa pela comunidade chegou a transbordar. A cena se repetiu no Bairro Santana e também na região da Feira dos Produtores.





Em, um dos maiores municípios do Sul do estado, os bombeiros registraram 24 ocorrências relacionadas às chuvas ontem. No Bairro Santa Maria, moradores relatam que o ribeirão que passa pela comunidade chegou a transbordar. A cena se repetiu no Bairro Santana e também na região da Feira dos Produtores.





Em Pouso Alegre, a prefeitura monitora o volume dos rios que cortam o município. Sete pessoas de duas famílias que moram às margens do Rio Mandu tiveram que sair de casa por segurança e foram levadas para abrigos disponibilizados pela Defesa Civil do município. O curso d'água permanece estável, com 4 metros acima do nível normal. Já o Rio Sapucaí Mirim subiu 50 centímetros (de 2,9 metro para 3,4 metro).