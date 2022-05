Vídeo: 'Misericórdia', pede suspeito de feminicídio antes de se matar

O homem colocou fogo na casa, após o feminicídio e matar a menina de 12 anos (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O suspeito de matar mãe e filha em Divinópolis , no Centro-Oeste de Minas, gravou um vídeo antes de tirar a própria vida. Mostrando apenas a corda que utilizaria, pediu “perdão” e “misericórdia” a Deus.

O corpo de Magdo Haroldo dos Santos foi encontrado, nesta terça-feira (31/5), em um sobrado onde funciona o setor de almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), no bairro Santa Rosa. Ele estava pendurado por uma corda.

“A hora é essa. Estou indo pagar meu pecado. Peço perdão a todos. Família, amigos: me perdoa. Que Deus tenha piedade de mim e misericórdia.”





Após cometer o feminicídio e matar a menina, de 12 anos, o homem, que tem passagens por tentativa de homicídio, lesão corporal, furto, roubo, se escondeu na casa de um amigo, também no Bairro Santa Rosa, que foi preso por favorecimento pessoal.

Magdo Haroldo se escondeu na casa de um amigo após o crime. (foto: Reprodução Redes Sociais)

O crime

O homem invadiu a casa da ex-namorada na madrugada de ontem. Primeiro, atingiu o filho dela, de 15 anos, com uma faca no peito e braço esquerdo, foi até o quarto da menina de 12, a esfaqueou, depois fez o mesmo com a mulher, de 36. Em seguida, colocou fogo no imóvel, que ficou destruído.



O adolescente e duas crianças, de 3 e 5 anos, saíram, com a ajuda de vizinhos, antes que as chamas se alastrassem. Os três estão sob cuidados de familiares.



O corpo da menina de 12 anos foi encontrado, pela equipe do Corpo de Bombeiros, carbonizado no quarto em que dormia, ao lado de um de cachorro.



Já a mãe da garota estava no fundo da casa. Ela foi resgatada com 50% do corpo queimado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), mas morreu o hospital.



O adolescente foi para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberado no mesmo dia.

Medida protetiva



A vítima já tinha medida protetiva contra o ex-namorado. Nas redes sociais, Magdo publicou imagem com fotos da mãe e filha com os dizeres: “Descanse em paz Edanya Julielly e Maria Luiza porque eu vou ti botar (com o ícone do fogo)” (sic). Entretanto, a mensagem foi apagada. Ainda não se sabe ao certo se o post foi feito antes ou após o feminicídio.

O homem anunciou o crime nas redes sociais (foto: Reprodução Redes Sociais)



Os corpos da mãe e filha foram velados nessa segunda-feira no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Bom Pastor. O sepultamento foi realizado hoje no cemitério Parque da Colina.

*Amanda Quintiliano especial para o EM