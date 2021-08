Câmeras de segurança registram furto de veículo em Igarapé, na Grande BH

Homem furtou veículo no Centro de Igarapé (foto: Reprodução)

Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o furto de um veículo por volta das 20h30 dessa terça-feira (3/8), em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nas imagens, um homem de máscara branca, camisa preta, calça jeans e boné azul utiliza um objeto para destravar a porta de um Fiat Mille estacionado na Rua Tiradentes, em frente ao número 105, no Centro da cidade.











Após ter acesso ao banco do motorista, o indivíduo abriu o capô com o objetivo de fazer uma ligação direta. Por alguns segundos, ele saiu de cena em razão da passagem de um casal que havia parado o carro no outro lado da via. Também é possível ver uma pessoa descendo a pé e uma moto subindo em direção ao cruzamento com a Rua Primeiro de Maio.









A reportagem conversou com o proprietário do Fiat Mille, que preferiu não ser identificado. Segundo ele, o carro possui seguro, que será acionado tão logo houver o registro da ocorrência na Polícia Civil.





Ainda de acordo com o dono do automóvel, muitos moradores da cidade enfrentaram o mesmo problema nos últimos meses e usaram redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp para denunciar os furtos.





A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informou ao site Real Publicação que Igarapé registrou 13 roubos e 34 furtos de veículos entre janeiro e junho de 2021.



O município de 43 mil habitantes está 48 quilômetros distante de Belo Horizonte e é cortado pela Rodovia Fernão Dias (BR-381), sendo uma fácil rota de fuga para criminosos.