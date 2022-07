Homem se recusa a pagar conta em casa de prostituição e é preso

Após ameaçar pessoas na casa de prostituição foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil (foto: Divulgação/PCMG) Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) por ameaça, depois de se negar a pagar a conta em uma casa de prostituição em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.



O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (6/7), no bairro Jardim Paulistano. A conta a ser paga era de R$ 550, valor que o homem disse não ser compatível com o que consumiu no estabelecimento.



Houve desentendimento, e ele se exaltou com os funcionários do local.



A dona da casa de prostituição, que é idosa e apresentou a conta ao homem, foi uma das pessoas ameaçadas de agressão na ocorrência.



O homem foi levado para a Delegacia da Polícia Civil.