Polícia apreende armas de atirador que ameaçou a própria irmã

Medidas protetivas preveem a apreensão de armamento mesmo para os CACs, como são conhecidos colecionadores, atiradores e caçadores (foto: PCMG/ Divulgação)

Três armas de fogo de um homem que ameaçou a própria irmã foram apreendidas nesta sexta-feira (3/6), no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A operação foi realizada pela Polícia Civil para cumprimento de uma medida protetiva. Três armas de fogo de um homem que ameaçou a própria irmã foram apreendidas nesta sexta-feira (3/6), no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A operação foi realizada pela Polícia Civil para cumprimento de uma medida protetiva.





O homem é atirador profissional e tinha o registro legal do armamento. No entanto, a Justiça pode determinar a apreensão do material em casos desta natureza, em que há ameaça e risco à segurança de outra pessoa.





LEIA MAIS 15:57 - 21/12/2021 Atirador desportivo dispara sua arma em via pública e é preso pela PM “Apesar da legalidade das armas, a Justiça pode determinar a apreensão para o cumprimento de medidas protetivas de urgência. Isso também é válido, por exemplo, para profissionais da segurança e para colecionadores, atiradores e caçadores, conhecidos como CACs”, disse a delegada Renata Ribeiro, chefe da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerâncias (Demid).