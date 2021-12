Atirador desportivo dispara sua arma em via pública e é preso pela PM

Imagem de uma câmera de segurança mostrando atirador em ação (foto: Divulgação/PCMGV)

A Polícia Civil de Minas Gerais, Delegacia de Caratinga, está investigando a ação de um homem que fez três disparos com uma pistola Glock 9mm, na noite de domingo (19/12), em uma rua de Vargem Alegre, município do leste de Minas.

Esse homem, de acordo com as polícias militar e civil, estava embriagado, e ficou irritado por não ter conseguido fazer uma manobra com sua caminhonete, batendo em uma máquina agrícola que estava em um reboque, estacionada na rua. Depois, descarregou sua raiva dando três tiros contra a máquina.

O delegado de polícia que investiga o caso, Ivan Salles, disse, nesta terça-feira (21/12), que o atirador será indiciado por três crimes: porte ilegal de arma, dirigir embriagado e disparos de arma de fogo.

No domingo, policiais militares que faziam o patrulhamento na área central de Vargem Alegre, ouviram disparos de arma de fogo próximo do local onde estavam. Na busca pelo autor dos disparos, os policiais abordaram um homem que estava numa uma caminhonete branca. Preso, ele foi levado à delegacia e negou que havia atirado em via pública.

“A prisão dele foi ratificada pela autoridade policial de plantão porque ele estava completamente embriagado, e havia cometido o crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão do seu estado de embriaguez. Ele não tinha capacidade nenhuma de conduzir um veículo”, explicou o delegado.

Na segunda-feira (20/12), ao dar continuidade à investigação, o delegado Ivan Salles determinou a uma equipe de policial que fosse até a rua onde aconteceram os disparos, para conseguir imagens de câmeras de segurança.

“Nas imagens, dá para ver claramente o suspeito, que está completamente embriagado. Por mais de uma vez, ele se desequilibra e quase que cai. E dá para ver claramente ele sacar a arma e fazer os três disparos”, explicou o delegado. Um dos disparos atingiu um supermercado, mas o proprietário não registrou queixa contra o atirador. Os outros tiros acertaram uma máquina agrícola, que estava estacionada na rua.

O homem é atirador desportivo e tem o certificado de registro CAC (atirador, caçador, colecionador). Ele disse à polícia que esteve em um clube de tiro, na Lagoa Silvana, em Ipatinga, no domingo. Mas o delegado foi informado pelo clube que o homem não esteve por lá, e não assinou o livro de presença.

O delegado considerou inadmissível que um atirador desportivo, que passou por vários testes e treinamentos, faça disparos em via pública, embriagado, colocando em risco a vida das pessoas. Assim que o inquérito for concluído, o delegado disse que vai encaminhá-lo ao Exército Brasileiro, que poderá cassar o registro da arma do atirador.