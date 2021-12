Carreta tomba e fecha o Anel Rodoviário

Carreta carregada de gás interrompe trânsito no anel rodoviário (foto: Corpo de Bombeiros)

Uma carreta com carga de gás tombou no final da manhã desta terça-feira (21/12) no Anel Rodoviário, altura do km 540, imediações do Bairro Buritis. O acidente aconteceu na pista no sentido Vitória, mas por precaução a rodovia foi interditada nos dois sentidos. Por volta das 12h30, os bombeiros liberaram uma única pista, à direita, em direção ao Rio de Janeiro. A pista para o Espírito Santo continua totalmente fechada.