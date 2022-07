Cinco anos depois, polícia descobre autor de homicídio de idoso em Patos

Após cinco anos, a Polícia Civil descobriu o autor do assassinato de um idoso em Patos de Minas (foto: Reprodução/Google Street View) Quase cinco anos após o assassinato de um idoso em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, a Polícia Civil (PCMG) encontrou o autor do crime.



De acordo com o delegado Luís Mauro Sampaio, a polícia identificou o criminoso por meio de imagens de segurança recuperadas e análise de roupas e calçados deixados pelo homem em um motel.



O crime aconteceu no fim de 2017, quando o corpo da vítima foi encontrado no Bairro Jardim Céu Azul, com o pescoço cortado.



Dívida motivou o crime

O responsável pelo homicídio disse à polícia que havia furtado objetos e os ofereceu à vítima, que os comprou e disse que pagaria em duas parcelas. O idoso não teria quitado a dívida, o que irritou o assassino.



No dia do crime, o autor pediu uma carona ao idoso. Após algum tempo rodando pela cidade, o homem pediu para que o idoso parasse o veículo e o esfaqueou de surpresa. A vítima chegou a agredir o assassino, mas, fora do automóvel, teve o pescoço cortado.



O criminoso se dirigiu a um motel, onde tomou banho e trocou de roupa. Ele limpou as digitais do quarto e do carro, porém, na fuga, deixou um par de tênis e uma peça de roupas próximos do muro que pulou para sair do local.



O autor do assassinato segue preso e agora vai responder pelo crime de homicídio triplamente qualificado, por ocultação de cadáver e roubo do carro.