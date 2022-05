Polícia prende trio que planejou assassinato de homem em Uberlândia

Local onde homem de 58 anos foi executado com três tiros em Uberlândia (foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil prendeu três suspeitos de planejar e executar o assassinato de um homem de 58 anos em março deste ano, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A corporação informou nesta quinta-feira (12/5) que os acusados têm idades entre 29 e 36 anos. As motivações seriam desavenças comerciais.





De acordo com a investigação, a vítima alugava um barracão para terceiros, que prestavam serviços no local. O imóvel fica no bairro Novo Mundo, na Zona Leste da cidade.





Um dos criminosos teve problemas com o proprietário do galpão por causa de dívidas. A apuração mostrou que a vítima cobrou valores do autor e chegou a ameaçá-lo de morte.









A Polícia Civil indiciou o dono do animal por ter atirado e também comprado a arma usada no homicídio.





O homem mais jovem preso também foi um dos mentores do crime. No dia da execução, ele avisou ao matador sobre a presença da vítima. Por fim, o terceiro indiciado fez o transporte do executor dos disparos.





No dia do crime, o suspeito mais novo chegou a ser detido pela PM sob suspeita de participação, apesar de ter avisado sobre o homicídio e permanecido no local.





Contudo, os três acabaram presos em mandados cumpridos pela Polícia Civil.





O crime





O homem de 58 anos foi morto em 22 de março com três tiros à queima roupa dentro de seu galpão: um na nuca, um no ombro e um na cabeça.



A vítima tinha diversas passagens pelo sistema policial.