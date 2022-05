Um homem morre e outro é ferido em tentativa de saque de carga na BR-153

Crimes aconteceram na rodovia BR-153, próximo do trevão (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem morreu e outro foi ferido com tiros durante uma tentativa de saque de carga na BR-153 nesta quinta-feira (12/5), na altura do Município de Monte Alegre de Minas. O alvo dos saqueadores era uma carga de frango congelado que havia tombado horas antes na rodovia e o atirador estava no local como pessoas de confiança do condutor ferido. Ele se entregou.O acidente aconteceu na altura do KM 75 da rodovia, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não se sabe o que causou o acidente, mas o motorista ficou ferido e foi levado para a cidade de Prata, para receber cuidados médicos.