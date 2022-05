Dupla é presa após furtar caminhão com carnes no Sul de Minas

Oito caixas de carne foram recuperadas pela Polícia Militar (foto: Polícia Militar)

Dois homens, de 27 e 46 anos, foram presos pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (12/5) após furtarem a carga de um caminhão que estava estacionado na Rua Adão Pedro Balbino, área central de Pouso Alegre, no Sul de Minas.Houve perseguição pelo Centro e bairro São Geraldo, com os suspeitos sendo localizados em meio a uma tentativa de se esconderem em um córrego.De acordo com a PM, uma denúncia anônima levou os policiais à Rua Adão Pedro Balbino, por volta da 1h40. No local, os militares viram o caminhão evadindo após realizar o transbordo da carga. Eles deram ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos da viatura, mas os homens fugiram em alta velocidade.A dupla fugiu pela Avenida Antônio Mariosa, sentido Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, e adentrou no bairro São Geraldo. Os autores abandonaram o veículo e escaparam a pé por um beco que dá acesso à Rua Benedito de Paula.Conforme a Polícia, os dois entraram em um córrego na tentativa de se esconderem, mas acabaram perseguidos e presos.No veículo abandonado foram encontradas oito caixas de carnes, uma com brinquedos, uma com achocolatados e outra com compensados de madeira.“Ao serem questionados acerca dos materiais localizados no interior do veículo, os autores confirmaram que subtraíram do caminhão (indicado na denúncia) as caixas de carne e os demais materiais os autores não souberam especificar sua origem”, explicou a PM.“No caminhão, foi verificado que os autores arrombaram o cadeado da porta traseira e subtraíram oito caixas de carnes que se encontravam na câmera refrigerada do referido veículo”, complementou.