Polícia conclui inquérito de homicídio em motel no qual autor também morreu

Segundo a Polícia Civil, crime teria sido motivado por vingança, já que vítima teria deixado o mandante tetraplético em outra tentativa de homicídio (foto: PCMG)

Autor também morreu

A Polícia Civil de Itabira concluiu, nessa terça-feira (7), o inquérito policial instaurado para apurar um homicídio que resultou na morte de um homem, a tiros, e do autor dos disparos, na fuga. O crime ocorreu no dia 28 de maio, quando Weverson Gomes Pastor foi assassinado numa emboscada em um motel de Itabira, na Região Central de Minas Gerais.Na ocasião, Weverson, de 30 anos, foi morto a tiros no motel. Segundo as investigações, o homicídio foi motivado por vingança, pois o mandante do crime seria um homem de 22 anos que ficou tetraplégico após tentativa de assassinato feita por Gomes Pastor.O mandante então teria armado uma emboscada para a vítima, contratando os autores do crime. Um deles é uma mulher, de 22 anos, que teria convidado Weverson e sua namorada para participarem de relação sexual num motel.No local, a mulher facilitou a entrada do atirador, que disparou vários tiros contra Weverson Pastor. Foram encontradas no local diversas cápsulas de munição 9 milímetros.De acordo com a Polícia Civil, o executor, um homem de 28 anos, sofreu uma queda e bateu a cabeça ao entrar no motel. No momento de fuga, quando passava por uma trilha que dava acesso ao bairro Santa Marta, ele teria perdido a consciência e caído ao solo.Segundo o exame de necropsia, a causa da morte foi asfixia por sufocação, causada pela posição em que o autor caiu no chão.Durante a semana, investigadores lotados na Delegacia Regional de Itabira realizaram a prisão preventiva do mandante e da coautora. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional, estando à disposição da justiça.