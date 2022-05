Jovem de 24 anos é assassinada em mesa de bar; suspeito está preso

Durante perseguição policial, o suspeito bateu o seu carro em avenida de Patrocínio (foto: PMMG/Divulgação)

Uma jovem, de 24 anos, foi morta a tiros em mesa do lado de fora de um bar. Dois amigos (um jovem de 22 e uma outra jovem, de 27) que estavam com a vítima foram atingidos por estilhaços dos disparos e não correm risco de morte. O crime aconteceu em Serra do Salitre, cidade do Alto Paranaíba, a cerca de 40km de Patrocínio, na noite da última sexta-feira (27/5). Ainda não há informações sobre a motivação do crime.