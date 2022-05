Médica que ajudava usuários de drogas é assassinada dentro da própria casa

Médica assassinada morava em apartamento do segundo andar de um prédio localizado na Rua do Carmo, bairro Nossa Senhora da Abadia (foto: Boca no Trombone/Divulgação)

Uma médica de 81 anos foi encontrada morta pela filha, de 44, no início da manhã desta segunda-feira (30/5), no bairro Nossa Senhora da Abadia, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A vítima estava na cozinha do próprio apartamento com uma blusa enrolada no pescoço e sinais de estrangulamento.





prendeu o suspeito em flagrante em um imóvel abandonado que era utilizado como boca de fumo. Ele portava o celular da idosa.



A filha da médica relatou aos militares que sua mãe costumava ajudar usuários de drogas com dinheiro e comida.