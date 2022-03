Polícia prende suspeito de latrocínio em Mariana

Vítima morava num apartamento no bairro Colina, em Mariana (foto: Redes Sociais)

A Polícia Civil esclareceu nesta terça-feira (29/3) um latrocínio ocorrido no último dia 9, em Mariana, na Região Central de Minas, quando o corpo de um homem de 59 anos, foi encontrado no apartamento dele, no Bairro Colina. O suspeito, de 44 anos, é natural de Pernambuco. Ele deu várias facadas na vítima e depois de roubar, fugiu.

Segundo os investigadores, ao encontrar o corpo, a polícia também encontrou a casa toda revirada, e parentes da vítima informaram o desaparecimento de objetos de valor.

Na apuração, os policiais conseguiram imagens de câmeras de monitoramento, e foram, também, colhidos depoimentos de testemunhas, que levaram os policiais a suspeitar de um prestador de serviços de uma mineradora da cidade, que teria ido até a casa da vítima.

O suspeito estava trabalhando há pouco tempo em Mariana. A polícia acredita que ele planejava fugir para sua terra natal, já que o homem vendeu vários pertences, como geladeira, mesa, cadeiras e colchão.

O suspeito é também investigado de ter cometido outro homicídio, sendo este em Pernambuco, o que está sendo investigado em parceria com a Polícia Civil daquele estado.