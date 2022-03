Homem tem pena máxima por latrocínio após matar idoso para quem trabalhou

Justiça levou em consideração várias agravantes (foto: TJMG/Divulgação) A Justiça mineira condenou nessa segunda-feira (7/3) um homem à pena máxima pelo crime de latrocínio, em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba. O réu, portanto, terá de pagar pena de 30 anos preso de detenção. O crime aconteceu em outubro de 2021 e a vítima, que era um homem idoso, foi morto por causa de R$ 5 mil.



Consta no processo que o condenado e a mulher sabiam que a vítima guardava dinheiro na sede da fazenda em Alto Paranaíba por terem trabalhado no local. Especialmente no dia 22 de outubro do ano passado, o produtor rural tinha R$ 5 mil guardados em uma caixa de ferramentas.



O ex-funcionário, então, teria entrado no local, rendido o idoso e o amarrado. Nos minutos seguintes, até saber onde estaria o dinheiro, a vítima foi agredida várias vezes com golpes na cabeça dados com um pedaço de madeira. Mesmo socorrido na manhã seguinte, o homem morreu 12 dias depois.



Já o invasor e a mulher dele teriam aparecido nos dias seguintes com roupas mais caras que costumavam ter e adiantaram dois meses de aluguel de casa.



Para chegar à pena de 30 anos pelo crime, o juiz levou em consideração alguns agravantes como o fato do crime ter sido cometido contra pessoa com mais de 60 anos, por não ter dado chance de defesa da vítima e pelo autor ser reincidente em crimes contra o patrimônio e por ter coabitado a propriedade rural.



A mulher apontada como cúmplice está foragida.