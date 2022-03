Cachorro ataca invasor e evita assalto em residência de tutor

Cachorro evitou que a casa e o tutor fossem assaltados (foto: Imagem ilustrativa - simonocampo999/Pixabay)

Um cachorro de Uberaba mostrou que a alcunha "melhor amigo do homem" está mais atual do que nunca. Um homem de 36 anos pulou um muro com o objetivo de furtar uma residência, mas, antes que pudesse colocar o plano em ação, foi recepcionado por um cão. Resultado: foi detido pelo animal e acabou preso.