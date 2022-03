Aluno de 15 anos pega faca na cantina e ameaça 3 colegas em sala de aula

De posse de uma faca de cozinha, jovem ameaçou colegas de sala de aula, que se armaram com cadeiras (foto: Reprodução/WhatsApp) Um adolescente de 15 anos, durante o horário de aula, se armou com uma faca de cozinha da cantina da escola e ameaçou três colegas que, segundo o próprio, faziam bullying. Apesar do susto e da mobilização de autoridades, ninguém ficou ferido. O caso ocorreu nessa segunda-feira (7/3) e é acompanhado pela Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Uberaba hoje (8/3).

Os três garotos se protegeram no fundo da sala e pegaram cadeiras e carteiras para escaparem de possíveis golpes - o que, de fato, não aconteceu.

Bullying

Após o momento de tensão, o garoto soltou a faca e foi levado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Uberaba, onde foi ouvido e liberado. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados.

Segundo relato da vice-diretora da escola onde aconteceu a ocorrência, o estudante foi até a cantina e pegou uma faca após atrito verbal, dentro da sala, com os três colegas.





A PM também ouviu relatos dos três jovens foram ameaçados. Eles disseram que, antes da ameaça, perceberam uma inquietação do colega no interior da sala e pediram para que ele se acalmasse e ficasse quieto, sendo que logo depois ocorreu atrito verbal e também empurrões entre as partes.

O estudante que pegou a faca confirmou as versões, mas disse que não tinha a intenção de machucar ninguém. O objetivo, segundo informou à PM, era apenas dar um basta às gozações que os alunos estavam fazendo. O trio, por sua vez, nega ter feito bullying.

Acompanhamento

“A direção da escola chamou o responsável pelo aluno e a Polícia Militar foi ao local. A direção conversou com os demais alunos da unidade escolar e as aulas seguiram normalmente durante o turno. A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Uberaba também acompanha o caso”, afirma, por nota, a Secretaria Estadual de Educação.

De acordo com relato da mãe do adolescente que pegou a faca à PM, o filho dela realiza acompanhamento psicológico e psiquiátrico, sendo que ela está buscando alternativas quanto a uma possível internação.





A reportagem questionou a PCMG se será aberto inquérito policial para investigar a ocorrência, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.