Homem remove caixão com corpo sepultado em jazigo de sua família

O jazigo teve uma das paredes quebradas e parte do caixão foi puxado (foto: Redes Sociais Reprodução) O sepultamento do corpo de uma mulher em um jazigo que pertencente a outra família virou caso de polícia no interior de Minas Gerais. Tudo começou no primeiro dia deste ano por causa de uma confusão com o sobrenome igual das famílias. Sem solução após mais de três meses, o homem dono do jazigo resolveu depredar o túmulo - e a polícia entrou na história nesse domingo (6/3).

O idoso alega que, assim que soube da confusão, acionou a gestão municipal. No entanto, segundo o próprio afirmou às autoridades policiais, nada foi feito. No dia 21 de fevereiro, ele resolveu arrombar o caixão que divide o espaço com sua saudosa mulher. Nessa sexta-feira (4/3), repetiu a ação: fez um buraco no túmulo e desloco o caixão.

Sobrenome igual

A Secretaria Municipal de Administração afirmou aos militares que a confusão ocorreu por causa de um sobrenome igual entre as duas famílias. Uma funcionária da pasta admitiu o erro no domingo e disse que, até ontem (7/3), seria feito o reparo na estrutura e, também, a transferência do caixão.

No entanto, conforme a reportagem apurou, a promessa não havia sido cumprida até a tarde de hoje (8/3). A justificativa é o respeito ao trâmite jurídico para exumar o corpo e trocar de jazigo.

Em nota, a Prefeitura de Manhuaçu reforça que "todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas para solução mais rápida possível. O prazo segue recomendação judicial e atende tempo da necrópsia”.