Adolescente suspeito de cometer latrocínio em JF tem 40 passagens pela PM

"O idoso foi morto de forma muito cruel, com diversos golpes de picareta. No dia seguinte ao crime, um parente da vítima nos procurou e trouxe informações sobre o dia a dia da vítima, como quem frequentava a casa dela, com quem se relacionava e seus hábitos, para que pudesse ser feita uma delimitação dos suspeitos do caso", explicou o delegado Rogério Woyame.