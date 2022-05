Na Pracinha retoma encontros brincantes nesse sábado (21), em BH

A ação abrirá a Semana Mundial do Brincar, comemorada entre os dias 21 e 29 de maio, além de celebrar os dez anos da inciativa (foto: Na Pracinha/Divulgação) O projeto Na Pracinha retomará seus encontros brincantes em Belo Horizonte neste sábado (21), com a 10º Feira de Trocas de Brinquedos e Livros, que será realizada no Parque Estrelinha, Bairro Estrela Dalva, em BH. A ação abrirá a Semana Mundial do Brincar, comemorada entre os dias 21 e 29 de maio, além de celebrar os dez anos da inciativa.

Segundo Flávia Pellegrini, comunicadora, educadora e idealizadora da inciativa, a população está retomando a vida cotidiana em um cenário preocupante associado ao uso excessivo de telas e afastamento do convívio social, o que torna necessário repensar o consumo, sobretudo das crianças.

“Além do excesso do uso de tecnologia, as crianças tiveram um fastamento da convivência social com outras crianças para além dos muros das escolas e dos núcleos familiares. Então, houve um distanciamento da natureza, o desconhecimento da cidade que vive e o excesso de publicidade direcionada a elas”, afirmou.

Flávia acredita que retornar as atividades do projeto, que há uma década torna a cidade um quintal, é um convite para refletir essas questões. “A feira de trocas é uma oportunidade para repensar excessos em relação ao consumo. Por isso, vai ao encontro da proposta Aliança pela Infância com a Semana Mundial do Brincar 2022”, explicou.

Sobre o ‘Na Pracinha’

O Na pracinha é uma iniciativa multilinguagem de valorização das infâncias. Dedicada à produção de encontros, conteúdos e experiências de arte, cultura e lazer que abraçam as múltiplas infâncias e brincares, e ressignificam a relação entre as famílias, a cidade e a natureza.

Há 10 anos, o projeto promove encontros, brincadeiras e conteúdos que reconhecem a criança como sujeito social. Coordenado por Flávia Pellegrini e Tiago Silvério, pais de Cecília e Olívia, "o Na Pracinha existe no coletivo, como uma ciranda", comparam os organizadores.

Serviço

Feira de Trocas de Brinquedos e Livros, Na pracinha

Data: 21 de maio, sábado

Horário: 9h30 às 11h30

Local: Parque Estrelinha: Rua Manila, 600 - Bairro Estrela Dalva

Evento gratuito

Em caso de chuvas, o evento será adiado

Programação

Contação de Histórias com a Casa de Lua, com intérprete de libras

Mediação de leitura

Troca-troca de brinquedos e livros

Brincaço - brincadeiras tradicionais + ciranda