Museu dos Dinossauros de Uberaba recebe nova escultura de dinossauro

A réplica será exposta como parte da comemoração dos 30 anos do Museu dos Dinossauros e da 20ª Semana Nacional de Museus (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Escultura em tamanho real do dinossauro carnívoro Megaraptor, de 2,20 metros de altura e 6 metros de comprimento, que foi produzida pelo paleoartista Rodolfo Nogueira, será exposta a partir desta sexta-feira (20/5) no Museu dos Dinossauros de Uberaba, situado no distrito rural de Peirópolis.

O evento, uma ação do Projeto Geopark, será transmitido ao vivo na página do Instagram do Museu dos Dinossauros e, além disso, acontece de forma presencial, sendo gratuito e aberto para toda a comunidade.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba, o dinossauro Megaraptor foi um gigante carnívoro que podia medir até 9 metros de comprimento por 3 metros de altura, com garras grandes e afiadas em forma de foice, sendo que a espécie teria vivido na região onde hoje é a cidade de Uberaba há cerca de 80 milhões de anos.



O paleoartista Rodolfo Nogueira foi o primeiro a produzir a réplica de um Megaraptor no País. “Foram cerca de três meses de trabalho e a aplicação de diferentes técnicas de computação gráfica e estudo de referências para que o processo fosse finalizado para ser apresentado à comunidade”, destacou a Prefeitura de Uberaba.

Na ocasião o paleoartista Rodolfo Nogueira e o paleontólogo Thiago Marinho estarão no evento para falar dos hábitos e características do Megaraptor e sobre como foi processo criativo da réplica em tamanho real.