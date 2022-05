Temperatura mínima terá ligeira alta em todas as 34 cidades da Grande BH

Marcando 4,4ºC, BH foi a capital mais fria do país nesta quinta-feira (19/5) (foto: Jair Amaral/EM/D.A press)

Todas as 34 cidades da Grande BH devem marcar temperaturas mínimas um pouco menos intensas nesta sexta-feira (20/5), conforme aponta levantamento feito pelo Estado de Minas junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De modo geral, as elevações devem ter um acréscimo entre 1ºC a 5ºC.

De acordo com o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo, a menor temperatura no estado foi de 3,1ºC, em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Na Região Metropolitana, o frio também foi intenso. Sete Lagoas marcou mínima de 3,4ºC.

Agora, as baixas temperaturas, lentamente, começam a dar uma trégua. As mudanças mais expressivas na Grande BH acontecem em Nova Lima, Jaboticatubas e Nova União. Após essas cidades registrarem pouco mais de 3ºC nesta quinta-feira, as mínimas previstas são de 8ºC – temperatura que também está prevista para as cidades de Ibirité e Taquaraçu de Minas, que hoje marcaram 4ºC.

Confira as máximas e as mínimas para as cidades da Grande BH previstas para esta sexta-feira (20/5)

Baldim: 8ºC (mín.) e 23ºC (máx.)

Belo Horizonte: 6ºC (mín.) e 21ºC (máx.)

Betim: 7ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

Brumadinho: 7ºC (mín.) e 21ºC (máx.)

Caeté: 7ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

Capim Branco: 9ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

Confins: 8ºC (mín.) e 21ºC (máx.)

Contagem: 7ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

Esmeraldas: 8ºC (mín.) e 23ºC (máx.)

Florestal: 8ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

Ibirité: 8ºC (mín.) e 21ºC (máx.)

Igarapé: 8ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

Itaguara: 7ºC (mín.) e 21ºC (máx.)

Itatiaiuçu: 8ºC (mín.) e 21ºC (máx.)

Jaboticatubas: 8ºC (mín.) e 23ºC (máx.)

Juatuba: 7ºC (mín.) e 21ºC (máx.)

Lagoa Santa: 8ºC (mín.) e 23ºC (máx.)

Mário Campos: 8ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

Mateus Leme: 7ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

Matozinhos: 8ºC (mín.) e 23ºC (máx.)

Nova Lima: 7ºC (mín.) e 21ºC (máx.)

Nova União: 8ºC (mín.) e 20ºC (máx.)

Pedro Leopoldo: 8ºC (mín.) e 23ºC (máx.)

Raposos: 8ºC (mín.) e 19ºC (máx.)

Ribeirão das Neves: 8ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

Rio Acima: 7ºC (mín.) e 21ºC (máx.)

Rio Manso: 7ºC (mín.) e 21ºC (máx.)

Sabará: 7ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

Santa Luzia: 8ºC (mín.) e 23ºC (máx.)

São Joaquim de Bicas: 8ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

São José da Lapa: 8ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

Sarzedo: 8ºC (mín.) e 21ºC (máx.)

Taquaraçu de Minas: 8ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

Vespasiano: 8ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

