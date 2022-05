Segundo filhote de arara-azul-grande nasce no Zoológico de BH (foto: Divulgação/Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica) O Zoológico de Belo Horizonte conta com um novo integrante de arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus). A espécie, que já foi considerada ameaçada de extinção até 2014, atualmente é classificada como vulnerável, segundo critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).









O primeiro filhote nasceu em dezembro de 2019 (foto: Suziane Fonseca/FPMZB)

Esse é o segundo filhote da espécie que nasce sob os cuidados do zoológico. O primeiro, uma fêmea, nasceu em dezembro de 2019 e permaneceu por cerca de 10 meses com os pais. Segundo a gerente da Seção de Aves do Zoo, Márcia Procópio, durante esse período foi possível observar as intervenções dos pais, que ensinaram as variações na vocalização e a escolha dos alimentos.





O casal, pais dos dois filhotes, tem aproximadamente 19 anos. O macho veio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), seção de Minas Gerais. A fêmea era de um criatório do Maranhão e, quando chegou, já apresentava incapacidade de voar.