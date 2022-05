UFMG: protocolo prevê suspensão das aulas presenciais após 3 casos de COVID

A UFMG reforça os cuidados que devem ser tomados para evitar a transmissão do coronavírus (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Universidade Federal de Minas Gerais se pronunciou nesta quinta-feira (19/5) sobre aulas presenciais suspensas após casos de COVID-19 entre alunos. Apesar de casos confirmados de alunos do 4°, 7° e 8 ° períodos da Faculdade de Direito, a instituição informa que a suspensão das atividades por sete dias está confirmada apenas para a Faculdade de Medicina, com 17 casos da doenças entre os estudantes





Em nota, a UFMG ressalta que, de acordo com o Plano de Retorno Presencial da instituição , a suspensão das atividades está prevista se forem registrados três ou mais casos confirmados em uma mesma turma, no intervalo de uma semana. Assim, no caso do curso de Direito, o cancelamento das aulas em alguns períodos não são oficiais e acontecem pela autonomia dos professores.





A instituição lembra ainda que cidade vive um contexto epidemiológico de aumento de casos de COVID-19 e reforça os cuidados que devem ser tomados para evitar a transmissão do vírus, inclusive reforçando a recomendação de manter a obrigatoriedade do uso das máscaras em seus espaços





Leia a nota na íntegra:





"De acordo com o Plano de Retorno Presencial da UFMG, todas as decisões pela suspensão de atividades presenciais são definidas de forma autônoma, com a transferência das atividades presenciais para o regime remoto restrita às turmas com casos confirmados, sem prejuízo para os estudantes. No caso de suspensão de aulas presenciais e afastamento de turmas, o Plano de Retorno define "turma de estudantes" como discentes que compartilham o mesmo espaço físico durante a atividade acadêmica (sala de aula, laboratório ou ambiente correlato).





A suspensão está prevista se forem registrados três ou mais casos confirmados em uma mesma turma, no intervalo de uma semana. Uma quarentena é realizada por sete dias, e toda a comunidade acadêmica (professores, estudantes e servidores técnicos-administrativos) continua sendo acompanhada pelo sistema Monitora Covid UFMG.





A cidade vive um contexto epidemiológico de aumento de casos de covid-19, conforme boletim epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte. Esse cenário no município também se reflete na UFMG."





Cuidados





A UFMG, por meio do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, recomenda a necessidade de reforçar todos os cuidados para evitar a transmissão do vírus, como o uso de máscaras adequadas em seus ambientes. O período de outono e inverno provoca o aumento da circulação de diversos vírus respiratórios, e ainda não é possível dimensionar o impacto dessa sazonalidade na capacidade do nosso sistema de saúde, exausto e sobrecarregado pelas consequências diretas e indiretas da pandemia. Além disso, é fundamental evitar todas as formas de aglomeração e priorizar o uso de espaços abertos e bem ventilados."