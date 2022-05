Medicina da UFMG suspende aulas presenciais por surto de COVID na faculdade

Uso de máscaras continua obrigatório na Faculdade de Medicina da UFMG (foto: UFMG/Divulgação)

A Faculdade de Medicina da UFMG anunciou nesta quarta-feira (18/5) a suspensão das aulas presenciais por sete dias para as turmas do 2º, 4º e 7º períodos do curso de Medicina. A decisão foi tomada em função do registro de 17 novos casos de COVID entre os universitários.

Conforme a universidade, a medida segue o plano que prevê a ação caso ocorram três ou mais casos confirmados em uma mesma turma, no intervalo de uma semana. Ainda de acordo com a UFMG, os estudantes estão sendo acompanhados pelo MonitoraCovid UFMG e as aulas seguem no formato remoto.

O uso de máscaras continua sendo obrigatório em todos os espaços da universidade.