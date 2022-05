Uberlândia registra 6ºC e tem temperatura mais baixa para um mês de maio

Uberlândia teve dia de sol, mas com temperaturas baixas (foto: Vinícius Lemos)



Uberlândia registrou a temperatura mais baixa para um mês de maio de sua história nesta quarta-feira (18/5), quando o termômetro chegou a 6ºC. A marca também fez com que o dia fosse o mais frio de 2022 até aqui. Mas existe a previsão de mínima ainda mais baixa nesta quinta.



Segundo as medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mais baixa anteriormente registrada em um mês de maio em Uberlândia era de 8,2ºC. Já em relação ao menor registro de 2022 era de 5 de maio, quando os termômetros chegaram a 12,7ºC.



A sensação térmica nesta quarta bateu em 3ºC por conta dos ventos na cidade do Triângulo Mineiro. O tempo, contudo, era de sol e de poucas nuvens. Diferentemente de dias anteriores desta semana, quando houve chuvas. A temperatura mais alta foi de 14ºC nesta quarta.



O frio em Uberlândia já dura alguns dias e são mais numerosos que o normal por haver a atuação de vários sistemas ao mesmo tempo e não apenas uma frente fria. Para os próximos dias não previsão de chuva.



Inclusive, segundo a previsão do tempo, o frio mais severo pode vir na quinta, quando a temperatura deve baixar um ou dois graus, tendo mínimas de 4º C, com sensação térmica de 2ºC ou menos.



Historicamente, os dias mais frios em Uberlândia estão entre os meses de junho e julho.