Uberaba: dia mais frio do ano pode ser nesta quinta-feira (19/5)

As geadas acontecem com mais intensidade em áreas de baixadas (foto: Creative/Commons/Divulgação) Com previsão de mínima de 3ºC e geada ao amanhecer, Uberaba e a Região Sul do Triângulo Mineiro devem registrar os dias mais frios do ano nestas quinta e sexta-feira (19 e 20/5). Além disso, a expectativa para a região durante todo o fim de semana também é de baixas temperaturas.

A climatologista Wanda Prata explica que a queda da temperatura no Triângulo Mineiro está relacionada à formação, durante essa semana, de um vórtice ciclônico (movimento de ventos frios e secos, nos níveis mais altos da atmosfera) no Rio Grande do Sul. “O miolo desse vórtice ciclônico ainda não passou totalmente por aqui (Triângulo Mineiro). Ele entrou aqui de terça para quarta, permanece amanhã, sendo, provavelmente, o dia mais frio do ano, e na sexta-feira isso ainda se repetirá”.

Ainda conforme a climatologista, as temperaturas em Uberaba e região começarão a subir um pouco no próximo sábado (20/5), quando o vórtice ciclônico começará a ir para a Região Centro-Oeste e Norte do país. “Portanto, Mato Grosso, Distrito Federal e regiões do norte do país, no fim de semana, vão ter temperaturas mais baixas”, complementou.

Para o começo da outra semana, após a passagem do vórtice ciclônico, a climatologista declarou que as temperaturas na região do Triângulo Mineiro continuarão baixas. “A atmosfera vai continuar resfriada até o fim do mês, mas com mínimas de 12ºC a 13ºC”, finalizou.